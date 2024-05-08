Fransa’nın metal sanayi üretimi Mart ayında aylık %2 geriledi

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 11:58:32 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Mart ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %1’lik artışın ardından aylık %0,5 düşüş gösterdi. Ocak-Mart döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,6 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,4 artış kaydetti.

Söz konusu ayda makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Şubat ayında kaydedilen %1,6 artışın ardından aylık %2 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %1,5 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Mart ayında aylık %0,2 büyüme görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %2,1’lik düşüşün ardından %1,1 arttı. Yerel inşaat sektöründe üretim Ocak-Mart döneminde ise çeyreklik bazda yatay seyretti.