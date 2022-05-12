Fransa’nın metal sanayi üretimi Mart ayında %0,7 düştü

Perşembe, 12 Mayıs 2022 11:36:10 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen aylık %0,9’luk düşüşün ardından aylık %0,3 düşüş gösterdi. Bu yılın Şubat-Mart döneminde ise, imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,5 ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,3 artış gösterdi.

Aynı ayda, makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Şubat ayında aylık %0,3 arttıktan ardından aylık %0,7 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %5,4 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Mart ayında aylık %7,3 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ayda kaydedilen %0,1’lik artışın ardından %1,7 düştü. Yerel inşaat sektöründe üretim Şubat-Mart döneminde ise çeyreklik bazda %2,4 artış kaydetti.