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Fransa’nın metal sanayi üretimi Kasım ayında aylık %4,1 yükseldi

Salı, 10 Ocak 2023 11:26:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %2,1’lik düşüşün ardından aylık %2,4 arttı. Geçtiğimiz yılın Eylül-Kasım döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,2 ve 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %0,8 arttı.

Söz konusu ayda makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Ekim ayında kaydedilen %1,6 düşüşün ardından aylık %4,1 artış kaydetti.

Bununla birlikte Ekim ayında aylık %6,1 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde söz konusu ayda aylık %3,1 artış olurken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %1,1’lik yükselişin ardından %1,2 düştü. Yerel inşaat sektöründe üretim Eylül-Kasım döneminde ise çeyreklik bazda %1,2 artış kaydetti.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

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