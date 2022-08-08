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Fransa’nın metal sanayi üretimi Haziran ayında aylık %1,2 arttı

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 11:12:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen aylık %1’lik artışın ardından aylık %1,2 arttı. Bu yılın Nisan-Haziran döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,4 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,2 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Mayıs ayında kaydedilen %2,7 artışın ardından aylık %1,2 artış kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %15,8 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde söz konusu ayda aylık %1,9 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim Mayıs ayında kaydedilen %0,4’lük artışın ardından %1,9 düştü. Yerel inşaat sektöründe üretim Nisan-Haziran döneminde ise çeyreklik bazda %0,4 düşüş kaydetti.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

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