Fransa’nın metal sanayi üretimi Haziran ayında aylık %0,8 yükseldi

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Haziran ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %2,7’lik düşüşün ardından aylık %0,8 artış gösterdi. Nisan-Haziran döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,9 düşüş kaydederken geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,4 geriledi.

Söz konusu ayda makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Mayıs ayında %3,3 düştükten sonra sonra Haziran ayında aylık %0,8 artış kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %6,2 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Haziran ayında aylık %3,3 büyüme görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %0,9’luk düşüşün ardından %1,8 yükseldi. Yerel inşaat sektöründe üretim Nisan-Haziran döneminde ise çeyreklik bazda %1,3 geriledi.