Fransa’nın metal sanayi üretimi Eylül ayında aylık %0,4 düştü

Pazartesi, 07 Kasım 2022 10:48:59 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen aylık %3’lük artışın ardından aylık %0,4 düştü. Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,8 ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,7 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Temmuz ayında kaydedilen %2 artışın ardından aylık %0,4 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %16,4 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde söz konusu ayda aylık %5,5 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim Temmuz ayında kaydedilen %0,8’lik düşüşün ardından %1,8 arttı. Yerel inşaat sektöründe üretim Temmuz-Eylül döneminde ise çeyreklik bazda %0,2 düşüş kaydetti.