Fransa’nın metal sanayi üretimi Aralık ayında aylık %1,8 düştü

Çarşamba, 08 Şubat 2023 12:07:01 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %2,4’lük artışın ardından aylık %0,3 yükseldi. Geçtiğimiz yılın Ekim-Aralık döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,2 ve 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %2,6 arttı.

Söz konusu ayda makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Kasım ayında kaydedilen %3,6 artışın ardından aylık %1,8 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte Kasım ayında aylık %2,8 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde söz konusu ayda aylık %1,5 artış olurken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %1,2’lik düşüşün ardından %0,1 geriledi. Yerel inşaat sektöründe üretim Ekim-Aralık döneminde ise çeyreklik bazda %0,8 artış kaydetti.