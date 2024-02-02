Fransa’nın metal sanayi üretimi Aralık ayında aylık %1,2 arttı

Cuma, 02 Şubat 2024 14:34:03 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin imalat üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,2’lik artışın ardından aylık %1,2 yükseldi. 2023 yılının Ekim-Aralık döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,3 ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,1 arttı.

Söz konusu ayda makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Kasım ayında kaydedilen %1,2 artışın ardından aylık %2,7 artış kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %4 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Aralık ayında aylık bazda aynı kalırken yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %1,1’lik düşüşün ardından %3 arttı. Yerel inşaat sektöründe üretim Ekim-Aralık döneminde ise çeyreklik bazda %1,2 düşüş kaydetti.