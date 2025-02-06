Fransa’nın metal sanayi üretimi Aralık ayında aylık %0,7 azaldı

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,2’lik artışın ardından %0,7 düşüş kaydetti. Ekim-Aralık döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,5 ve 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %0,5 geriledi.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Kasım ayında yatay seyrettikten sonra Aralık ayında aylık %0,7 düştü.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %6,4 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Aralık ayında aylık %11 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %0,3’lük artışın ardından %1,3 yükseldi. Yerel inşaat sektöründe üretim Ekim-Aralık döneminde ise çeyreklik bazda %1 azaldı.