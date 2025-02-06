 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fransa’nın...

Fransa’nın metal sanayi üretimi Aralık ayında aylık %0,7 azaldı

Perşembe, 06 Şubat 2025 13:58:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,2’lik artışın ardından %0,7 düşüş kaydetti. Ekim-Aralık döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,5 ve 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %0,5 geriledi.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Kasım ayında yatay seyrettikten sonra Aralık ayında aylık %0,7 düştü.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %6,4 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Aralık ayında aylık %11 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %0,3’lük artışın ardından %1,3 yükseldi. Yerel inşaat sektöründe üretim Ekim-Aralık döneminde ise çeyreklik bazda %1 azaldı.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Kasım’da aylık bazda değişiklik göstermedi

13 Oca | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Ekim ayında aylık %0,4 geriledi

09 Ara | Çelik Haberler

ArcelorMittal France ve Genvia düşük karbonlu hidrojen konusunda iş birliği yapacak

14 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Eylül ayında aylık %0,6 yükseldi

06 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Ağustos ayında aylık %2,2 yükseldi

04 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Temmuz ayında aylık %1,2 azaldı

09 Eyl | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Haziran ayında aylık %0,8 yükseldi

05 Ağu | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Mayıs ayında aylık %3,1 azaldı

08 Tem | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Nisan ayında aylık %0,3 yükseldi

06 Haz | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Mart ayında aylık %2 geriledi

08 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis