Fransa’nın metal sanayi üretimi Ağustos ayında aylık %2,2 yükseldi

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Ağustos ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,2’lik düşüşün ardından aylık %1,6 artış gösterdi. Haziran-Ağustos döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,3 düşüş kaydederken geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,1 geriledi.

Söz konusu ayda makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Temmuz ayında %1,1 düşüş gösterdikten sonra Ağustos ayında aylık %2,2 artış kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %3,4 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Ağustos ayında aylık %3,4 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %2,3’lük düşüşün ardından %0,6 yükseldi. Yerel inşaat sektöründe üretim Haziran-Ağustos döneminde ise çeyreklik bazda %0,5 geriledi.