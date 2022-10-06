Fransa’nın metal sanayi üretimi Ağustos ayında aylık %2,2 arttı

Perşembe, 06 Ekim 2022 11:49:45 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen aylık %1,6’lık düşüşün ardından aylık %2,7 arttı. Bu yılın Haziran-Ağustos döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %1,1 ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,4 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda, makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Temmuz ayında kaydedilen %2 düşüşün ardından aylık %2,2 artış kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık bazda değişiklik göstermeyen ticari ve motorlu araç üretiminde söz konusu ayda aylık %15,6 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim Temmuz ayında kaydedilen %0,4’lük düşüşün ardından %1 arttı. Yerel inşaat sektöründe üretim Haziran-Ağustos döneminde ise çeyreklik bazda %0,8 düşüş kaydetti.