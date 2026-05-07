Fransa’nın metal sanayi üretimi 2026’nın Mart ayında %0,3 arttı

Perşembe, 07 Mayıs 2026 13:55:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Mart ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %1 düşüşün ardından %0,3 azalış gösterdi. Ocak-Mart döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,9 düştü ve 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %0,9 arttı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Şubat ayında yatay seyrettikten sonra Mart ayında %0,3 yükseldi.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %1,2 azaldıktan sonra ticari ve motorlu araç üretiminde Mart ayında aylık %1 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %1,3’lük düşüşün ardından aylık %0,2 geriledi. Yerel inşaat sektöründe üretim Ocak-Mart döneminde ise çeyreklik bazda %1,3 azaldı.


