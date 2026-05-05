Fransa’da üretici fiyatları 2026’nın Mart ayında %2 arttı

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Mart ayında ülkede üretici fiyatları aylık %2 ve yıllık %0,2 artış kaydetti. Mart ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %2,4 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %2,7 yükseldi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla aylık %2,4 ve %0,7 arttı. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %1,3 artış, taşıma ekipmanı fiyatları ise %0,9 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Aralık ayına kıyasla %3,3 ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %3 artış gösterdi.