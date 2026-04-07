Fransa’nın metal sanayi üretimi 2026’nın Şubat ayında değişmedi

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,7 düşüşün ardından %0,6 azalış gösterdi. Aralık-Şubat döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,2 ve 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %1,1 arttı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Ocak ayında %0,3 düştükten sonra Şubat ayında değişmedi.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %5,9 azaldıktan sonra ticari ve motorlu araç üretiminde Şubat ayında aylık %1,6 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %1,4’lük düşüşün ardından aylık %1,3 geriledi. Yerel inşaat sektöründe üretim Aralık-Şubat döneminde ise çeyreklik bazda %0,1 arttı.