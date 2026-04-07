 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fransa’nın...

Fransa’nın metal sanayi üretimi 2026’nın Şubat ayında değişmedi

Salı, 07 Nisan 2026 13:52:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,7 düşüşün ardından %0,6 azalış gösterdi. Aralık-Şubat döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,2 ve 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %1,1 arttı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Ocak ayında %0,3 düştükten sonra Şubat ayında değişmedi.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %5,9 azaldıktan sonra ticari ve motorlu araç üretiminde Şubat ayında aylık %1,6 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %1,4’lük düşüşün ardından aylık %1,3 geriledi. Yerel inşaat sektöründe üretim Aralık-Şubat döneminde ise çeyreklik bazda %0,1 arttı.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis