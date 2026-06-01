Fransa’da üretici fiyatları 2026’nın Nisan ayında %2,1 geriledi

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Nisan ayında ülkede üretici fiyatları aylık %2,1 düşüş ve yıllık %2,1 artış kaydetti. Nisan ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,7 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %3,8 yükseldi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla aylık %0,9 arttı ve %0,4 düştü. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %2,8 artış, taşıma ekipmanı fiyatları ise %0,2 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Aralık ayına kıyasla %1,3 ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %5 artış gösterdi.