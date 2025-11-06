 |  Giriş 
Fransa’nın metal sanayi üretimi 2025’in Eylül ayında %0,5 arttı

Perşembe, 06 Kasım 2025 14:35:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Eylül ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %1’lik azalışın ardından %0,9 artış gösterdi. Temmuz-Eylül döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,7 ve 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %1,3 arttı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Ağustos ayında %1,4 düştükten sonra Eylül ayında aylık %0,5 yükseldi.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %1,9 azalan ticari ve motorlu araç üretiminde Eylül ayında aylık %2,6 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %1,2’lik artışın ardından aylık %1,3 azaldı. Yerel inşaat sektöründe üretim Temmuz-Eylül döneminde ise çeyreklik bazda %0,7 arttı.


