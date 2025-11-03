Fransa’da üretici fiyatları 2025’in Eylül ayında %0,2 geriledi

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Eylül ayında ülkede üretici fiyatları aylık %0,2 düşüş ve yıllık %0,1 artış kaydetti. Eylül ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,1 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %1,2 artış gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,2, taşıma ekipmanı fiyatları ise %0,3 düştü. Geçtiğimiz yılın Eylül ay ile kıyaslandığında ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,4 düşüş ve taşıma ekipmanı fiyatları %0,3 artış kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Ağustos ayına kıyasla %0,1 artış ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %0,5 düşüş kaydetti.