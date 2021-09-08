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Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Temmuz döneminde %44,1 artış gösterdi

Çarşamba, 08 Eylül 2021 10:48:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı, bir önceki yılın aynı döneminde kıyasla %44,1 artışla 5,68 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı, bir önceki yıla göre %28,9 artışla 1,21 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %47,5 artışla 274,75 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %48,6 artışla 515,72 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %45,3 artışla 305,40 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %67,1 artışla 1,50 milyar € seviyesinde kaydedildi.


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