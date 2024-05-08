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Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Şubat döneminde %9,6 azaldı

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 11:42:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %9,6 düşüşle 1,75 milyar € oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk iki ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Şubat dönemine kıyasla %5,6 düşüşle 356,62 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %19 düşüşle 87,79 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %25,4 düşüşle 126,42 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %11,6 düşüşle 88,18 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %6,3 artışla 468,63 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Ferroalyaj Tel Borular Uzun Ürünler Hammaddeler Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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