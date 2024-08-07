Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Mayıs döneminde %10,6 düştü

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %10,6 düşüşle 4,26 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %1,3 düşüşle 575,41 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %27,6 düşüşle 190,72 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %16,2 artışla 348,61 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %9,2 düşüşle 144,50 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı %1’in altında düşüşle 373,67 milyon € seviyelerinde kaydedildi.