Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Şubat döneminde %12,4 azaldı

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %12,4 düşüşle 1,54 milyar € oldu.

Yılın ilk iki ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Şubat dönemine kıyasla %9,6 düşüşle 329,28 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %0,9 düşüşle 87,73 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %10,5 düşüşle 114,09 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %6,6 düşüşle 82,37 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %8,3 düşüşle 431,13 milyon € seviyelerinde kaydedildi.