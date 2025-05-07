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Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Şubat döneminde %12,4 azaldı

Çarşamba, 07 Mayıs 2025 12:07:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %12,4 düşüşle 1,54 milyar € oldu.

Yılın ilk iki ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Şubat dönemine kıyasla %9,6 düşüşle 329,28 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %0,9 düşüşle 87,73 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %10,5 düşüşle 114,09 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %6,6 düşüşle 82,37 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %8,3 düşüşle 431,13 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Tel Uzun Ürünler Borular Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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