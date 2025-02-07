Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Kasım döneminde %11,2 azaldı

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %11,2 düşüşle 9,02 milyar € oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında çelik boru ithalatı 2023’ün Ocak-Kasım dönemine kıyasla %6,6 düşüşle 1,86 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %12,6 düşüşle 444,1 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %19,9 düşüşle 644,26 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %10,2 düşüşle 447,96 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %1,6 artışla 2,46 milyar € seviyelerinde kaydedildi.