 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fransa’nın...

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak ayında %11,3 düştü

Salı, 08 Nisan 2025 10:25:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak ayında ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %11,3 düşüşle 762,74 milyon € oldu.

Söz konusu ayda çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak ayına kıyasla %3,8 düşüşle 165,49 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %3,2 düşüşle 42,08 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %8,3 düşüşle 57,43 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %7,2 düşüşle 40,46 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %14,4 düşüşle 207,83 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak ayında %5,5 geriledi

08 Nis | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2024’te %11,7 azaldı

07 Mar | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri 2024’te %9,3 düştü

07 Mar | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Kasım döneminde %11,2 azaldı

07 Şub | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Kasım döneminde %9 düştü

07 Şub | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ekim döneminde %10,8 azaldı

09 Oca | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Ekim döneminde %8,5 düştü

09 Oca | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Eylül döneminde %11,6 azaldı

09 Ara | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %8,5 düştü

06 Ara | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ağustos döneminde %11,7 azaldı

08 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis