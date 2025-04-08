Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak ayında %11,3 düştü

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak ayında ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %11,3 düşüşle 762,74 milyon € oldu.

Söz konusu ayda çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak ayına kıyasla %3,8 düşüşle 165,49 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %3,2 düşüşle 42,08 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %8,3 düşüşle 57,43 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %7,2 düşüşle 40,46 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %14,4 düşüşle 207,83 milyon € seviyelerinde kaydedildi.