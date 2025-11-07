Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %4,5 düştü

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık %4,5 düşüşle 6,3 milyar € seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %5 düşüşle 841,22 milyon € seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %0,6 düşüşle 290,01 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %14,8 düşüşle 429,76 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %16,1 düşüşle 191,39 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %1,5 artışla 599,78 milyon € seviyelerinde kaydedildi.