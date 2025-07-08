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Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %12,8 düştü

Salı, 08 Temmuz 2025 16:37:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %12,8 düşüşle 3,15 milyar € oldu.

Yılın ilk beş ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Mayıs dönemine kıyasla %8,2 düşüşle 685,21 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %2,4 artışla 182,38 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %10,1 düşüşle 229,49 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %5,7 düşüşle 170,16 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %5,7 düşüşle 883,36 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Tel Boru Uzun Ürünler Borular Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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