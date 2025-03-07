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Fransa’nın çelik ithalat değeri 2024’te %11,7 azaldı

Cuma, 07 Mart 2025 14:19:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre 2024 yılında ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %11,7 düşüşle 9,51 milyar € oldu.

2024 yılında çelik boru ithalatı 2023 yılına kıyasla %6,5 düşüşle 1,99 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %10,9 düşüşle 475,8 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %19,1 düşüşle 683,8 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %9,1 düşüşle 478,3 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %2,3 artışla 2,64 milyar € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Tel Borular Uzun Ürünler Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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