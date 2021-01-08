Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Kasım döneminde %29,4 düştü

Cuma, 08 Ocak 2021 12:08:07 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında, Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %29,4 oranında düşerek 6,36 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, 2019 yılının aynı dönemine göre %25,5 düşüşle 1 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %26,5 düşüşle 282,62 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %16,5 düşüşle 459,55 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %25,9 düşüşle 219,54 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %8,3 düşüşle 589,24 milyon € seviyesinde kaydedildi.