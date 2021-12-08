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Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Ekim döneminde %54,8 arttı

Çarşamba, 08 Aralık 2021 09:17:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %54,8 oranında artarak 8,89 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3,1 artışla 934,78 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %54 artışla 392,76 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %24 artışla 507,51 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %45 artışla 286,55 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %17,9 artışla 628,41 milyon € seviyesinde kaydedildi.


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