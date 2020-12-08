Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Ekim döneminde %30,3 düştü

Salı, 08 Aralık 2020 12:26:38 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın ilk 10 ayında, Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %30,3 oranında düşerek 5,74 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, 2019 yılının aynı dönemine göre %26,4 düşüşle 907,69 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %28,6 düşüşle 254,75 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %17,5 düşüşle 409,2 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %29,5 düşüşle 191,16 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %8,2 düşüşle 531,44 milyon € seviyesinde kaydedildi.