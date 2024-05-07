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Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Şubat döneminde %9,2 düştü

Salı, 07 Mayıs 2024 12:13:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %9,2 düşüşle 1,68 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %3,3 düşüşle 221,65 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %25,7 düşüşle 79 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %19,7 artışla 139,4 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %16,4 düşüşle 56,69 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %5,1 düşüşle 138,25 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Tel Ferroalyaj Boru Borular Uzun Ürünler Hammaddeler Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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