Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Şubat döneminde %3,8 düştü

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık %3,8 düşüşle 1,62 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %5,5 düşüşle 210,28 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %4,9 düşüşle 75,12 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %32,3 düşüşle 94,43 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %10,9 düşüşle 50,55 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %1,9 artışla 141,13 milyon € seviyelerinde kaydedildi.