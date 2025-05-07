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Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Şubat döneminde %3,8 düştü

Çarşamba, 07 Mayıs 2025 11:49:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık %3,8 düşüşle 1,62 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %5,5 düşüşle 210,28 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %4,9 düşüşle 75,12 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %32,3 düşüşle 94,43 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %10,9 düşüşle 50,55 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %1,9 artışla 141,13 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Tel Uzun Ürünler Borular Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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