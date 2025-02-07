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Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Kasım döneminde %9 düştü

Cuma, 07 Şubat 2025 13:43:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık %9 düşüşle 9,06 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %5,8 düşüşle 1,19 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %22,4 düşüşle 402,84 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %6,2 artışla 663,87 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %4,2 düşüşle 308,92 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı %0,2 artışla 837,35 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Tel Boru Uzun Ürünler Borular Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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