Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %8,5 düştü

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %8,5 düşüşle 7,42 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %5,1 düşüşle 975,6 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %24,4 düşüşle 328,2 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %10,4 artışla 553,5 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %3,1 düşüşle 255,6 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı %0,4 düşüşle 671,4 milyon € seviyelerinde kaydedildi.