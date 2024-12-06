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Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %8,5 düştü

Cuma, 06 Aralık 2024 14:18:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %8,5 düşüşle 7,42 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %5,1 düşüşle 975,6 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %24,4 düşüşle 328,2 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %10,4 artışla 553,5 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %3,1 düşüşle 255,6 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı %0,4 düşüşle 671,4 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Tel Boru Borular Uzun Ürünler Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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