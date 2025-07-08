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Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %5,9 geriledi

Salı, 08 Temmuz 2025 16:09:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık %5,9 düşüşle 3,24 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %7,7 düşüşle 429,03 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %3,5 düşüşle 151,46 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %28,1 düşüşle 209,11 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %12,7 düşüşle 102,01 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %0,8 artışla 298,92 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Tel Borular Uzun Ürünler Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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