Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %5,9 geriledi

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık %5,9 düşüşle 3,24 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %7,7 düşüşle 429,03 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %3,5 düşüşle 151,46 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %28,1 düşüşle 209,11 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %12,7 düşüşle 102,01 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %0,8 artışla 298,92 milyon € seviyelerinde kaydedildi.