Fransa’nın çelik ihracat değeri 2024’te %9,3 düştü

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre 2024 yılında ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık %9,3 düşüşle 9,64 milyar € oldu.

Söz konusu yılda çelik boru ihracatı 2023 yılına kıyasla %5,2 düşüşle 1,28 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %21,6 düşüşle 428,6 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %3 artışla 698,8 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %3,5 düşüşle 329,8 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %0,7 artışla 902,6 milyon € seviyelerinde kaydedildi.