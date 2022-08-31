Fransa’da üretici fiyatları Temmuz ayında aylık %2 arttı

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 11:14:06 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Temmuz ayında aylık %2 ve yıllık %25,9 arttı. Temmuz ayında imalat sektörü üretici fiyatları Haziran ayına kıyasla %0,5 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19,3 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,2 yükselirken, taşıma ekipmanı fiyatları da bir önceki aya kıyasla %2 artış gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %15,1 ve taşıma ekipmanı fiyatları %7,9 arttı.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Haziran ayına kıyasla %0,4 düşüş ve 2021 yılının Temmuz ayına kıyasla %14,5 artış kaydetti.