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Fransa’da üretici fiyatları Ocak’ta aylık bazda %3,7 arttı

Pazartesi, 28 Şubat 2022 11:55:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yıl Ocak ayında aylık bazda %3,7 ve yıllık bazda %20,1 arttı. Ocak ayında imalat sektörü üretici fiyatları Aralık ayına göre %2,9 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %11,9 artış gösterdi.

Söz konusu ayda Fransa’da dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda %2,2 artarken, taşıma ekipmanı fiyatı da bir önceki aya kıyasla %0,7 arttı. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %10,4 ve taşıma ekipmanı fiyatları %2,9 arttı.

Bununla birlikte aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Aralık ayına kıyasla %2,2 ve 2021 yılının Ocak ayına göre %12 artış kaydetti.


Etiketler: Avrupa Birliği  çelik üretimi  Fransa  |  benzer haberler »

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