Fransa’da üretici fiyatları Ocak ayında aylık %0,8 düştü

Cuma, 01 Mart 2024 12:10:35 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Ocak ayında aylık %0,8 ve yıllık %4,4 düşüş kaydetti. Ocak ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla yatay seyrederken 2023 yılının aynı ayına kıyasla %2,2 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla %0,3 ve %1,1 yükseldi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,8 düşerken taşıma ekipmanı fiyatları %5,5 artış kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Aralık ayına kıyasla %0,4 artış ve 2023 yılının Ocak ayına kıyasla %2,4 düşüş gösterdi.