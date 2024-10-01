Fransa’da üretici fiyatları Ağustos’ta aylık %0,2 yükseldi

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Ağustos ayında aylık %0,2 artış ve yıllık %6,3 düşüş kaydetti. Ağustos ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,4 gerilerken 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,7 düşüş gösterdi.
Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,3 düşüş gösterirken taşıma ekipmanı fiyatları aynı bazda %0,5 geriledi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,2 düşüş ve taşıma ekipmanı fiyatları %2,9 artış kaydetti.
Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Temmuz ayına kıyasla %0,5 ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %1,1 düşüş gösterdi.