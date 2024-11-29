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Fransa’da üretici fiyatları Ekim’de aylık %0,9 yükseldi

Cuma, 29 Kasım 2024 13:32:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Ekim ayında aylık %0,9 artış ve yıllık %5,7 düşüş kaydetti. Ekim ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,3 yükselirken 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,3 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,3 artış kaydederken taşıma ekipmanı fiyatları aynı bazda %0,5 yükseldi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,4 düşüş ve taşıma ekipmanı fiyatları %0,4 artış kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Eylül ayına kıyasla %0,3 artış ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %1,5 düşüş gösterdi.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği İmalat 

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