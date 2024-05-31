Fransa’da üretici fiyatları Nisan ayında aylık %2,8 düştü

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Nisan ayında aylık %2,8 ve yıllık %5,4 düşüş kaydetti. Nisan ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,2 yükselirken 2023 yılının aynı ayına kıyasla %0,7 düşüş gösterdi.
Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,1 artış gösterirken taşıma ekipmanı fiyatları aynı bazda %0,4 yükseldi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,7 ve taşıma ekipmanı fiyatları %6,7 artış kaydetti.
Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Mart ayına kıyasla %0,4 artış ve 2023 yılının Nisan ayına kıyasla %0,6 düşüş gösterdi.