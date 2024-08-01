Fransa’da üretici fiyatları Haziran ayında aylık %0,3 düştü

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Haziran ayında aylık %0,3 ve yıllık %6 düşüş kaydetti. Haziran ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,1 gerilerken 2023 yılının aynı ayına kıyasla %0,8 düşüş gösterdi.
Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,2 düşüş gösterirken taşıma ekipmanı fiyatları aynı bazda %0,2 yükseldi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,7 ve taşıma ekipmanı fiyatları %4,5 artış kaydetti.
Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Mayıs ayına kıyasla %0,1 artış ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %0,2 düşüş gösterdi.