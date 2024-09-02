Fransa’da üretici fiyatları Temmuz ayında aylık %0,2 yükseldi

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Temmuz ayında aylık %0,2 artış ve yıllık %5,4 düşüş kaydetti. Temmuz ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,2 yükselirken 2023 yılının aynı ayına kıyasla %0,6 düşüş gösterdi.
Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,1 artış gösterirken taşıma ekipmanı fiyatları aynı bazda %0,1 geriledi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,8 ve taşıma ekipmanı fiyatları %4,1 artış kaydetti.
Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Haziran ayına kıyasla %0,1 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %0,4 artış gösterdi.