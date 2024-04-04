Fransa’da üretici fiyatları Şubat ayında aylık %1,7 düştü

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Şubat ayında aylık %1,7 ve yıllık %5,5 düşüş kaydetti. Ocak ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla yatay seyrederken 2023 yılının aynı ayına kıyasla %2,2 düşüş gösterdi.
Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları ayrı ayrı %0,4 yükseldi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,5 düşerken taşıma ekipmanı fiyatları %4,9 artış kaydetti.
Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Ocak ayına kıyasla %0,4 artış ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %1,7 düşüş gösterdi.