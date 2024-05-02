Fransa’da üretici fiyatları Mart ayında aylık %0,2 düştü

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Mart ayında aylık %0,2 ve yıllık %7,5 düşüş kaydetti. Mart ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,1 gerilerken 2023 yılının aynı ayına kıyasla %2,1 düşüş gösterdi.
Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,1 artış gösterirken taşıma ekipmanı fiyatları aynı bazda %0,2 gevşedi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,2 düşerken taşıma ekipmanı fiyatları %5,4 artış kaydetti.
Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Şubat ayına kıyasla %0,2 ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %1,6 düşüş gösterdi.