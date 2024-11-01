Fransa’da üretici fiyatları Eylül’de aylık %0,1 geriledi

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Eylül ayında aylık %0,1 ve yıllık %7 düşüş kaydetti. Eylül ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,5 gerilerken 2023 yılının aynı ayına kıyasla %2,4 düşüş gösterdi.
Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,5 düşüş gösterirken taşıma ekipmanı fiyatları aynı bazda %0,3 geriledi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %1,4 düşüş ve taşıma ekipmanı fiyatları %1,5 artış kaydetti.
Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Ağustos ayına kıyasla %0,4 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %1,9 düşüş gösterdi.