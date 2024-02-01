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Fransa’da üretici fiyatları Aralık ayında aylık %0,2 düştü

Perşembe, 01 Şubat 2024 11:15:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları geçen yılın Aralık ayında aylık %0,2 ve yıllık %1,8 düşüş kaydetti. Aralık ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,6 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %0,9 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla %0,4 ve %0,1 geriledi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,4, taşıma ekipmanı fiyatları %4,2 artış kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Kasım ayına kıyasla %0,5 düşüş ve 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %1,7 düşüş gösterdi.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği İmalat 

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