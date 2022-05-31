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Fransa’da üretici fiyatları Nisan’da aylık değişim göstermedi

Salı, 31 Mayıs 2022 14:48:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Nisan ayında aylık bazda değişim göstermedi ve yıllık %25 arttı. Nisan ayında imalat sektörü üretici fiyatları Mart ayına kıyasla %2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18,1 artış gösterdi.

Söz konusu ayda Fransa’da dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %1,9 yükselirken, taşıma ekipmanı fiyatları da bir önceki aya kıyasla %0,6 artış gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %13,9 ve taşıma ekipmanı fiyatları %5 arttı.

Bununla birlikte aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Mart ayına kıyasla %1,7 ve 2021 yılının Nisan ayına kıyasla %16,2 artış kaydetti.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği üretim 

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