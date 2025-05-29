Fransa’da üretici fiyatları Nisan’da aylık %4,3 düştü

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Nisan ayında ülkede üretici fiyatları aylık %4,3 ve yıllık %0,8 düşüş kaydetti. Nisan ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,5 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %0,2 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla aylık bazda %0,8 ve %0,9 geriledi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,2 düşüş, taşıma ekipmanı fiyatları ise %1,8 artış kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Mart ayına kıyasla %0,6 ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %1,1 düşüş gösterdi.