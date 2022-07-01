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Fransa’da üretici fiyatları Mayıs ayında aylık %0,3 arttı

Cuma, 01 Temmuz 2022 10:09:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Mayıs ayında aylık %0,3 ve yıllık %25 arttı. Mayıs ayında imalat sektörü üretici fiyatları Nisan ayına kıyasla %2,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19,9 artış gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %1,5 yükselirken, taşıma ekipmanı fiyatları da bir önceki aya kıyasla %1 artış gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %15,4 ve taşıma ekipmanı fiyatları %6,1 arttı.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Nisan ayına kıyasla %0,8 ve 2021 yılının Mayıs ayına kıyasla %16,1 artış kaydetti.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

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